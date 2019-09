Usa: amministrazione Trump vuole cancellare gli standard di efficienza per alcune lampadine (2)

- Sebbene il disegno di legge sia stato approvato con il sostegno bipartisan, alcuni legislatori conservatori hanno trasformato il periodo di transizione in una disputa partigiana durante l'amministrazione Obama. Una parte delle nuove norme avrebbe richiesto l'aggiunta di quattro tipi di lampadine a incandescenza e alogene al gruppo ad alta efficienza energetica: tre lampadine a forma di candela utilizzate nei lampadari; le lampadine a forma di globo trovate nell'illuminazione del bagno; lampadine a riflettore utilizzate in apparecchi da incasso e i faretti. La norma che sarà pubblicata giovedì nel registro federale eliminerà il requisito per queste quattro categorie di lampadine. (Was)