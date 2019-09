Usa: senatori democratici chiedono dettagli al Pentagono su finanziamento muro di confine

- Un gruppo di senatori statunitensi del Partito democratico ha chiesto al Pentagono di fornire dettagli in merito alla decisione di utilizzare finanziamenti militari per costruire parte del confine di confine con il Messico. Il Pentagono martedì, 3 settembre, ha annunciato di aver autorizzato 3,5 miliardi di dollari per finanziare la costruzione della barriere al confine meridionale degli Stati Uniti. I Democratici hanno criticato l'amministrazione Trump per aver deviato il finanziamento da altri obiettivi militari. "Ci aspettiamo una motivazione completa su come sia stato deciso di annullare ciascun progetto selezionato", si legge nella lettera che gli esponenti democratici hanno inviato al segretario alla Difesa Mark Esper. (segue) (Was)