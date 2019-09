Argentina: chiusura mercati, peso stabile con borsa in ripresa

- Il peso argentino ha chiuso oggi con un leggero apprezzamento rispetto al dollaro superando in questo modo un'ulteriore prova dei mercati dopo l'introduzione delle nuove misure di controllo del flusso dei capitali sul mercato annunciate la scorsa domenica. Dopo aver recuperato lunedì oltre il quattro per cento sul dollaro, approfittando anche della giornata festiva dei mercati negli Stati Uniti, la moneta locale era attesa ad un ulteriore test in cui ancora predominavano le incognite sulla tenuta. La Banca centrale è intervenuta ad ogni modo sul mercato dei cambi vendendo dollari per contenere la naturale tendenza al rialzo della moneta statunitense. A registrare oggi un netto recupero dopo il crollo dell'11 per cento registrato ieri è stato l'indice della Borsa di Buenos Aires, il Merval, che ha segnato un rialzo dell'8 per cento. In leggera ripresa anche il differenziale sui titoli del Tesoro statunitense rilevato da Jp Morgan, che è sceso di 139 unità attestandosi a 2384 punti base. (segue) (Abu)