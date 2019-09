Usa: ex consigliere Casa Bianca Craig non colpevole per dichiarazioni su lavoro in Ucraina

Washington, 04 set 23:27 - (Agenzia Nova) - L'ex consigliere della Casa Bianca durante l'amministrazione Obama, Greg Craig, è stato dichiarato non colpevole dell'accusa di aver mentito agli investigatori federali sul suo precedente lavoro per il governo ucraino. Secondo quanto riferito oggi, 4 settembre, dalla stampa Usa, una giuria di Washington, DC, lo ha dichiarato non colpevole dopo un processo derivante dall'indagine dell'ex procuratore speciale, Robert Mueller. Craig era stato accusato di aver rilasciato false dichiarazioni in un'inchiesta del dipartimento di Giustizia sul fatto che il suo studio legale, Skadden Arps, avrebbe dovuto registrarsi ai sensi della Foreign Agents Registration Act (Fara) a causa del suo lavoro per il governo ucraino. Lo studio ha ricevuto un contratto da 4 milioni di dollari dal governo ucraino per elaborare una valutazione indipendente del processo contro Yulia Tymoshenko, avversaria dell'allora presidente ucraino Viktor Yanukovych. Se ritenuto colpevole Craig avrebbe potuto scontare una pena fino a cinque anni di reclusione. (Was)