Governo: Toninelli, 15 mesi intensi come non mai, in bocca al lupo e Conte e nuovi ministri (5)

- Ma "è su tre parole chiave" che per Toninelli si incardina la "vera rivoluzione" e cioè "manutenzione, controlli, autostrade". "Abbiamo usato - spiega - gli strumenti dei contratti di programma Anas e Rfi per rafforzare come non mai la manutenzione delle infrastrutture esistenti; perché, lo abbiamo sempre detto, la prima grande opera di cui l'Italia ha bisogno sono tante piccole opere diffuse sul territorio. Abbiamo poi avviato la creazione di Ansfisa e Ainop per ribaltare la logica degli interventi emergenziali grazie a una efficace sorveglianza che ci consentirà di fare programmazione e dunque prevenzione. Quando si parla di sicurezza delle infrastrutture, infatti, lo Stato deve tornare a fare lo Stato. Non a caso, abbiamo anche fatto un decreto per le barriere salva-motociclisti che era atteso da anni, e abbiamo lanciato una serie di ispezioni straordinarie sotto i viadotti autostradali, come mai accaduto prima". (segue) (Rin)