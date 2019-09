Governo: Toninelli, 15 mesi intensi come non mai, in bocca al lupo e Conte e nuovi ministri (6)

Roma, 04 set 20:09 - (Agenzia Nova) - Proprio sulle autostrade ammette "la rivoluzione che abbiamo impostato mi è costata durissimi attacchi personali" e parla di sistema che "ha reagito con una campagna mediatica scientificamente pianificata contro la mia persona. Ma non importa: sapevo di essere nel giusto". E sui pedaggi afferma: "Abbiamo bloccato grandissima parte degli aumenti dei pedaggi per tutta la durata del mio mandato e, soprattutto, abbiamo dato all'Autorità dei trasporti il potere di creare un nuovo sistema tariffario che dal 2020 farà anche scendere i costi al casello, costringendo i gestori privati a misurare i profitti sugli investimenti reali nella sicurezza e nella qualità del servizio reso a chi viaggia. Si sono dunque ribaltati - sintetizza - i rapporti di forza tra lo Stato e i concessionari: ora toccherà al nuovo governo proseguire nel solco tracciato". (segue) (Rin)