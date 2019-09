Governo: Toninelli, 15 mesi intensi come non mai, in bocca al lupo e Conte e nuovi ministri (7)

Roma, 04 set 20:09 - (Agenzia Nova) - Infine Toninelli si rivolge a "Conte e ai nuovi ministri" augurando loro il suo "più sincero in bocca al lupo" e ringrazia "le ragazze e i ragazzi" che hanno lavorato con lui, e "il personale del ministero e quei collaboratori senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile". Il senatore pentastellato quindi conclude: "Ho dato il massimo in ragione della passione per la cosa pubblica che solo stando nel M5s potevo sentire ed esprimere in maniera così limpida.

