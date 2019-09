Governo: Sala, ho sentito Lamorgese, mi ha promesso che sua prima missione sarà Milano

- Il sindaco di Milano è tornato a sottolineare il suo apprezzamento per la scelta dell'ex prefetto di Milano Luciana Lamorgese a ministra dell'Interno. "Molto positivo, l'ho sentita e mi ha promesso - e spero non smentisca - che sua prima missione sarà a Milano. In questa posizione serve un approccio poco ideologico e molto concreto. La politica si scontrerà sui modi diversi di vedere la società, ma al Ministero dell'Interno serviva un tecnico", ha detto Sala a margine del suo intervento alla Festa de l'Unità di Milano. "Sono contento - ha aggiunto - anche della de Micheli (ministra delle Infrastrutture, ndr) che conosce realtà del territorio". "Mi pare che sia uscito un buon governo, facciamoli lavorare", ha concluso.(Rem)