Governo: sindaco Sala, Lavoro e Mise a M5s non mi entusiasmano, vediamo viceministri e sottosegretari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Giuseppe Sala, intervenendo alla Festa de l'Unità di Milano ha espresso delle critiche sulla scelta di assegnare alcuni ministeri di peso ai 5 Stelle. "Ai 5 Stelle è rimasto il Lavoro e lo Sviluppo economico, non mi entusiasma", ha detto Sala. Incalzato dai giornalisti su questo punto a margine del dibattito, ha aggiunto: "Si, probabilmente tutto non si poteva avere, adesso bisogna capire chi saranno sottosegretari e vice ministri. Ma adesso mettiamo in condizione il governo di lavorare". (Rem)