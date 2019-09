Governo: Pelonzi (Pd), esecutivo con i colori di Roma ottimo auspicio di discontinuità

- "Siamo molto lieti di vedere un nuovo governo con i colori di Roma. È un buon auspicio che fa ben sperare per la nostra città. Un augurio di buon lavoro alla nuova compagine giallo-rossa che si appresta a chiudere la stagione dell'odio e a ricollocare l`Italia nell'Europa che conta. La discontinuità chiesta con forza da Nicola Zingaretti e attesa dal paese ora è realtà. Ora tutti al lavoro per ridare forza all'Italia". Così in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi (Com)