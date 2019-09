Governo: Fontana, non si poteva fare diversamente, tutte le proposte ricevevano dei no

- “Il governo non poteva più andare avanti, si sono cambiate le carte in tavola 10 volte nello spazio di due minuti, tutte le proposte che venivano fatte ricevevano dei no come risposta e quindi non si poteva fare diversamente”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dei festeggiamenti dei 90 anni della Ferrari in corso a Milano. A chi gli ha chiesto se ci sia un po' di rimpianto, Fontana ha replicato che “io personalmente avrei preferito un governo del quale facesse parte la Lega e non il Pd, ma la vita va avanti, guardiamo al futuro con entusiasmo, soprattutto dalla Lombardia” (Rem)