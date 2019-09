Governo: Lena (Pd), grazie a Zingaretti esecutivo di svolta per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro al presidente Conte e alla sua squadra di ministri. Sono state settimane politicamente difficili e concitate, per questo voglio ringraziare il segretario Nicola Zingaretti per l'impegno e il lavoro svolto. Ha saputo condurre il Partito Democratico in questa fase difficile con intelligenza e moderazione, mettendo l’interesse generale davanti alle ambizioni dei singoli. Ora c’è bisogno di un governo che lavori per l’Italia, su temi importanti come lavoro, sostenibilità ambientale, sviluppo e sicurezza. Obiettivi ambiziosi che richiederanno una classe dirigente capace di trasmettere a tutti i livelli questo messaggio di svolta". Così in una nota Rodolfo Lena, presidente della commissione Affari Costituzionali del Consiglio regionale del Lazio ed esponente del Partito democratico. (Com)