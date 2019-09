Governo: sindaco Sala, serve agenda urbana

- Il nuovo governo deve prestare attenzione alle città. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, rispondendo - a margine della Festa de l'Unità di Milano - ai giornalisti che gli chiedevano se sia d'accordo con il primo cittadino di Bologna, Virginio Merola, sul fatto che serva una delega alle città. "Credo che debba nascere un'agenda urbana perché molto di ciò che succede nasce nelle città. Credo che il percorso di semplificazione amministrativa locale che si è interrotto debba ripartire. Senza offesa per nessuno, credo che le vere città metropolitane in Italia sono poche, non sono 14. Quindi, se crediamo alle città metropolitane, bisogna per esempio fare qualcosa al servizio delle vere città metropolitane. Immagino che si debba andare verso una grande semplificazione di un sistema che oggi è ingestibile", ha spiegato Sala, assicurando poi il sostegno dei sindaci al nuovo esecutivo: "Daremo una mano, certamente i sindaci vogliono più peso, perché sentono di essere rappresentativi. Peroreremo causa di una agenda urbana importante". (Rem)