Governo: sindaco Sala, Di Maio al Mise non ha brillato, lo chiameremo al suo dovere

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla Festa de l'Unità di Milano, ha commentato l'esito delle trattative che hanno portato alla formazione del governo giallorosso. "Zingaretti ha vinto, nel senso che ha fatto il suo dovere in un momento non semplice. Penso che sappia che ha vinto una battaglia, ma la guerra è ancora molto lunga", ha commentato il sindaco. "Di Maio - ha aggiunto - non ha mica perso: era in un angolo. Adesso lo chiameremo a fare il suo dovere, perché come ministro dello Sviluppo economico non è che avvia brillato". (Rem)