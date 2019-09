Governo: Calenda a Renzi, ode vittoria fuori luogo, su Salvini nessuna battaglia vinta

- L'europarlamentare, Carlo Calenda, che ha rotto con il Partito democratico quando quest'ultimo ha deciso di allearsi con il Movimento cinque stelle per formare il nuovo governo, commenta il tweet di Matteo Renzi: "Questa specie di 'ode della vittoria' è fuoriluogo. Salvini si è mandato a casa da solo e non lo abbiamo sconfitto, ma posticipato le elezioni facendo il junior partner dei Cinque stelle". Calenda poi rivolgendosi all'ex premier conclude: "Forse hai ragione tu o forse io, ma nessuna battaglia è stata vinta o combattuta. Piedi per terra". Renzi aveva parlato di operazione che "sembrava impossibile" e cioè il "salvinismo" consegnato al "passato". (Rin)