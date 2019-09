Canada: Dominic Barton sarà il nuovo ambasciatore canadese in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo libera di Justin Trudeau ha scelto Dominic Barton, consulente economico di fiducia, come nuovo ambasciatore in Cina. Fonti citate dalla “CBC News” affermano che Barton andrà a Pechino per assumere l'incarico dopo che il governo cinese avrà formalmente accettato la sua nomina. Barton è stato recentemente amministratore delegato della società di consulenza globale McKinsey & Company, nonché consigliere economico del ministro delle finanze Bill Morneau e del governo federale. Secondo una biografia aziendale pubblicata online, Barton ha già trascorso del tempo in Cina. È infatti stato a Shanghai come presidente di una compagnia dal 2004 al 2009.Fonti affermano che il ministro degli Esteri, Chrystia Freeland, avrebbe fatto il nome di Barton come prossimo ambasciatore canadese in Cina durante il suo incontro individuale con il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, a margine del vertice dell'Asean, a Bangkok, il mese scorso. Il Canada è senza ambasciatore in Cina da gennaio, quando il primo ministro Justin Trudeau ha chiesto le dimissioni dell'allora ambasciatore John McCallum per alcuni commenti pubblici sul caso dell'arresto della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou. L'arresto di Meng, su richiesta degli Stati Uniti, ha scatenato una crisi nelle relazioni diplomatiche tra Canada e Cina. (Res)