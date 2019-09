Brexit: parlamento britannico approva legge per bloccare uscita senza accordo

- La Camera dei Comuni ha approvato oggi un disegno di legge per bloccare una Brexit senza accordo, che per essere efficace dovrà passare anche per la Camera dei Lord. Il testo è stato presentato per impedire al governo del primo ministro Boris Johnson di portare il paese fuori dall'Unione europea senza un accordo e per costringerlo a rimandare la scadenza della Brexit, fissata per il 31 ottobre. In terza lettura, il ddl è stato approvato con 327 sì e 299 no, dunque con una maggioranza di 28 deputati. Il premier Johnson ha presentato la mozione che chiede lo scioglimento della Camera e lo svolgimento di elezioni anticipate il 15 ottobre. (Res)