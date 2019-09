Governo: sindaco Sala, non sono soddisfatto da numero donne

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo alla Festa de l’Unità del capoluogo lombardo, ha commentato il nuovo esecutivo, criticandolo soprattutto per il numero dei ministri donne: “Non sono soddisfatto. Non è per fare la solita retorica, ma mi sembrava un momento in cui un segno servisse”. Ai giornalisti, a margine prima del dibattito, il sindaco - sempre commentando il nuovo governo - aveva detto: “Facciamoli lavorare, nel senso che è difficile dare un giudizio così a caldo. Vorrei vedere i programmi e ribadisco gli elementi che ho portato all'attenzione gli scorsi giorni: l'attenzione al Nord è obbligatoria, l'attenzione ai nuovi temi come l'ambiente e il lavoro, che nuovo non lo è, ma che in questo momento è abbastanza un'emergenza, è importantissima. Facciamoli lavorare, poi io guardo il governo e guardo la mia parte politica che avrà ancor di più il dovere di proporre una sua risposta a questi temi che sono epocali”. (Rem)