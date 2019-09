Governo: Costa, felice per rinnovo fiducia, in primo Cdm provvedimento su cambiamenti climatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora Costa anticipa: "Lavoreremo senza sosta per le bonifiche, per contrastare i roghi tossici, perché mai più Terra dei fuochi debba affrontare un’estate come questa trascorsa, e sono sicuro che con questa squadra di governo riusciremo ad affrontarlo, insieme alle istituzioni locali. Chiaramente continueremo la battaglia plastic free, riducendo i rifiuti, e recependo velocemente la direttiva europea, per proteggere i nostri mari. Il futuro - conclude - è nelle nostre mani". (Rin)