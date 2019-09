Governo: Salini (FI), Di Maio agli Esteri? Significa che Farnesina è guidata da Conte

- L'interpretazione di Luigi Di Maio a ministro degli Affari esteri è che la Farnesina sarà guidata dal premier Giuseppe Conte. Così l'eurodeputato di Forza Italia, Massimiliano Salini, commentando la squadra di governo. "Innanzitutto prendiamo atto che Palazzo Chigi sarà occupato dal Movimento 5 Stelle e dalla sua evoluzione. Il presidente del Consiglio Conte si fa affiancare da un sottosegretario espressione plastica della tradizione pur breve del M5s. Quindi il Pd un po' più premiato sulla forza dei ministeri, ma fuori dalla cabina di regia. E' un fatto tutto da capire", ha detto. "Il Pd evidentemente ha deciso di accettare una sfida politica molto, molto articolata, nella quale si è infilato molto diviso al suo interno e in questa fase non può permettersi il lusso di tirare ancora la corda. Accetta le ultime condizioni dei 5 stelle, si sottopone a un percorso che spera abbia come risultato il ricompattamento di un Pd che, ancora una volta, pur non avendo vinto le elezioni si ritrova a governare questo paese", ha proseguito. (segue) (Beb)