Governo: Salini (FI), Di Maio agli Esteri? Significa che Farnesina è guidata da Conte (2)

- "Nei ruoli cardine abbiamo ministri con caratteristiche molto diverse tra di loro e quindi sarà molto difficile vederli collaborare proficuamente. Il primo elemento interessante è la decisione di affidare a Luigi Di Maio il compito di essere il ministro degli Esteri italiano. L'Italia è un grande paese, uno dei più grandi paesi industriali del mondo, un paese fondatore dell'Ue e sarà rappresentato nel mondo da Luigi Di Maio che non ha una cultura diplomatica particolarmente sviluppata. Forse l'interpretazione corretta di questa decisione è che il minisitro degli Esteri sarà Conte", ha spiegato. "Allora questo vuole dire che i due partiti hanno un leader che li tiene insieme, vuol dire che il paese ha una coalizione non compatta ma compattata da un Conte nuova versione, una propaggine della presidenza della Repubblica forse all'interno di Palazzo Chigi. Ed è forse questo uno dei punti maggiori di lettura di quel che sta accadendo, perché non ci nascondiamo che il punto vero, l'obiettivo grande di tutta questa operazione, uno dei più grandi, non è certo quello di spostare, rinviare o evitare l'aumento dell'Iva, ma è quello di eleggere il presidente della Repubblica nel 2022", ha continuato. (segue) (Beb)