Governo: Salini (FI), Di Maio agli Esteri? Significa che Farnesina è guidata da Conte (3)

- "Noi siamo all'opposizione, oggi ancora di più. Siamo una opposizione chiara, netta, sul metodo e sul merito. Un'opposizione che, nel caso di Forza Italia, ha un contenuto politico: ridare vita a un centrodestra come lettura corretta della vita degli italiani. Il centrodestra è la lettura corretta della vita degli italiani, non è una forma perfetta, è una forma coerente. Una forma adeguata alla tradizione liberale, cattolica, riformista, europeista del nostro paese. Perché europeista con la Lega? Europeista perché anche la Lega quando non fa l'europeista dura poco ed è ora che lo capisca", ha sottolineato. Sulla figura dell'ex premier Paolo Gentiloni quale commissario europeo, Salini ha un commento positivo. "Mi pare di capire che la pole position di Gentiloni sia confermata dalla sua esclusione dalla partita sulla costruzione della squadra di governo. Gentiloni è persona di grande esperienza, è molto stimato a livello internazionale e ha tutte le caratteristiche per poter rappresentare l'Italia. Il problema non è l'uomo, ma capire quale sarà il contenuto della delega. Io credo che se potrà essere un commissario con un forte portafoglio economico questo farà bene all'Italia e certamente in me come parlamentare italiano avrà un collaboratore assiduo", ha concluso. (Beb)