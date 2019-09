Governo: Celli (L. Civica), da nuovo esecutivo maggiore attenzione a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro al nuovo governo. Nella lista dei futuri ministri alcuni nomi legati a Roma e al centro sinistra, che fanno sperare per la buona riuscita del nuovo esecutivo. Soprattutto mi auguro che il nuovo governo dimostri una rinnovata attenzione alle prerogative della Capitale, che la aiutino a voltare pagina e a segnare una netta ripresa sul piano economico e sociale". Così la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli. (Com)