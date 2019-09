Centrosinistra: Sala, tra elettori c'è spazio che difficilmente Pd conquisterà

- Intervenendo alla Festa de l'Unità di Milano, il sindaco Giuseppe Sala ha parlato della possibilità che si formino altri partiti nel centrosinistra oltre al Pd. "Io sono leale al Pd, ma al contempo mi chiedo se l'offerta politica a sinistra è completata dal Pd o c'è spazio per qualcos'altro", ha detto Sala. "C'è altro spazio tra gli elettori del centrosinistra che il Pd difficilmente conquisterà", ha aggiunto il sindaco, esortando a "uscire da questa visione orizzontale che ti mette più a sinistra o più al centro del Pd e a mettere l'attenzione sui temi. Dobbiamo avere l'ambizione da qui a due anni di sapere che la sinistra può arrivare al 40 per cento". Poco dopo, ricordando di non essere iscritto ad alcun partito, il sindaco ha detto: "Figuriamoci se non credo al civismo, ma poi alla fine ci vogliono i partiti. Quando andremo a votare tra due te anni ci sarà la lista partito democratico o qualcos'altro? Io non dico che il Pd non ce la fa, ma su questi temi (ambiente, sicurezza, autonomia, ndr) o si trova il modo di rinfrescarsi e ripensarli o qualcun altro ci penserà. E non c'è niente di male se qualcuno ci penserà".(Rem)