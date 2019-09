Sport: Firmato accordo Aci Formula 1, G.P. Italia in calendario fino a fine 2024

- Il Gran Premio d'Italia resterà nel calendario del Campionato Mondiale di Formula 1 almeno fino alla fine del 2024, e continuerà a disputarsi sul Monza ENI Circuit almeno per altre cinque stagioni.È quanto stabilisce l'accordo tra Chase Carey – Chairman e Ceo di Formula 1 - e Angelo Sticchi Damiani - Presidente dell'Automobile Club d'Italia – annunciato, questo pomeriggio in Piazza Duomo a Milano, durante un evento pubblico, per celebrare la novantesima edizione del Gran Premio d'Italia e il novantesimo anniversario della Scuderia Ferrari. "È come vincere un Gran Premio di Formula 1: un Gran Premio, difficilissimo e importantissimo, combattuto fino alla linea del traguardo, che vale non solo uno ma ben cinque titoli!". È con questa efficace metafora sportiva che il Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, ha espresso "grandissima soddisfazione" per la conclusione, "più che positiva", dell'accordo tra ACI e Formula 1. "Un accordo – ha sottolineato il presidente dell'ACI - che garantisce l'inserimento, per i prossimi cinque anni, del Gran Premio d'Italia nel calendario del Campionato del Mondo di Formula 1, e che il GP si correrà nel 'Tempio della velocità': quel Monza Eni Circuit che è non solo il più antico ma anche il più veloce e più spettacolare circuito di tutto il motorsport". (segue) (Com)