Brasile: Bolsonaro risponde a Bachelet, senza Pinochet oggi Cile come Cuba

- Se nel 1973 il dittatore cileno Augusto Pinochet non avesse sconfitto la sinistra, compreso il suo predecessore Salvador Allende, il Cile oggi sarebbe come Cuba. Lo ha dichiarato su Facebook il presidente brasiliano Jair Bolsonaro citando il padre dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet, arrestato dopo il golpe militare e poi morto in prigione. Bolsonaro ha risposto così all'osservazione fatta oggi dall'Alto commissario Onu nel corso di una conferenza stampa a Ginevra al termine della presentazione del bilancio annuale circa l'incremento della violenza della polizia brasiliana nei confronti della popolazione più povera. "Tra gennaio e giugno del 2019 solo a Rio de Janeiro e San Paolo 1291 sono morte per mano della polizia con un incremento tra il 12 ed il 17 per cento su anno", ha detto Bachelet, lanciando un monito sui rischi di "una riduzione dello spazio democratico in Brasile". (segue) (Brb)