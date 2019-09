Brasile: Bolsonaro risponde a Bachelet, senza Pinochet oggi Cile come Cuba (2)

- Nel suo post, Bolsonaro accusa Bachelet di seguire "la linea" del presidente francese Emmanuel Macron "di intromissione negli affari interni e nella sovranità brasiliana" e di criticare il Brasile preoccupandosi "per i diritti umani dei delinquenti e dei vagabondi" e attaccando "i nostri valenti poliziotti e militari". Bachelet, prosegue Bolsonaro, "dice anche che il Brasile perde spazio democratico, ma dimentica che se non fosse stato per la dittatura cilena di Augusto Pinochet, che ha sconfitto la sinistra nel 1973, e tra questi suo padre, il Cile oggi sarebbe come Cuba". Da parte sua Bachelet aveva affermato che "in questi ultimi mesi si è osservato in Brasile una riduzione dello spazio civico e democratico caratterizzato da attacchi contro difensori dei diritti umani e limitazioni imposte alle attività della società civile". L'alto commissario Onu ha fatto riferimento anche ai pericoli del "discorso pubblico che legittime le esecuzioni sommarie" e che la "negazione dei crimini di Stato avalla la sensazione che gli agenti dello Stato sono al di sopra della legge". (Brb)