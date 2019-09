Sicurezza: Sala, su questo governo precedente va rinnegato eccome

- Il Movimento 5 Stelle deve cambiare rotta sulla sicurezza. Lo ha chiesto il sindaco Giuseppe Sala, ospite questa sera della Festa de l'Unità di Milano. "La prima cosa su cui c'è da lavorare sono i temi della sicurezza. Quella è la prima cosa su cui serve un segno. Se i 5 stelle dicono che non vogliono cambiare, siamo messi male. Non è che la sicurezza non è un tema, ma se vogliamo far passare l'idea che rappresenti l'80 per cento dei problemi, non va bene. Il governo precedente va rinnegato eccome su questo e serve un vero cambio di passo", ha detto Sala. (Rem)