Ue: Stati membri nominano austriaco Hesse giudice Tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea hanno nominato l'austriaco Gerhard Hesse giudice del Tribunale dell'Unione europea. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue, che ha spiegato che la nomina s'inscrive nel quadro della terza e ultima fase della riforma del Tribunale, che porterà il numero di giudici a due per Stato membro. In questa fase della riforma è previsto che nove giudici supplementari in totale integreranno il Tribunale. Il mandato di Gerhard Hesse terminerà il 31 agosto 2022, in quanto figura tra i giudici che sono stati nominati per tre anni nell'ambito della riforma del Tribunale. L'obiettivo consiste nell'allineare la scadenza del mandato a quella dell'altro giudice dello stesso Stato membro.(Beb)