Italia-Argentina - Buenos Aires celebra l'influenza del pensiero giuridico italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pensiero giuridico "costruisce le fondamenta dello stato moderno e democratico" e la collaborazione accademica su un tema così centrale per la società "conferma la profondità delle relazioni tra i nostri due paesi". Con queste parole l'ambasciatore d'Italia in Argentina Giuseppe Manzo ha inaugurato oggi a Buenos Aires la conferenza internazionale "In-Genio italiano nel Diritto", dedicata allo studio dell'influenza del pensiero giuridico italiano in Argentina. Tra oggi e domani docenti delle università di Pavia, Verona e della Bocconi di Milano, insieme a colleghi argentini e di altri paesi si confronteranno sulla eredità giuridica italiana e le opportunità per approfondire la collaborazione su settori di interesse comune quali diritto dei consumatori, diritto commerciale, di successione e di famiglia. (segue) (Abu)