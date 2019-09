Italia-Argentina - Buenos Aires celebra l'influenza del pensiero giuridico italiano (2)

- L'iniziativa rientra nel programma "In-Genio italiano" organizzato dall'ambasciata a Buenos Aires per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci attraverso un ciclo di eventi per valorizzare - dalla scienza all'arte, dal giornalismo all'innovazione, dall'università all'industria- il ruolo della presenza italiana in Argentina. La due giorni di studi è organizzata dalla facoltà di diritto della Universidad Abierta Interamericana (Uai), molto attiva nelle collaborazione accademica tra Italia e Argentina. Proprio il Preside della facoltà della UAI, Marcos Cordoba, aveva introdotto la lectio magistralis pronunciata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, in occasione della sua visita in Argentina nel novembre scorso, aveva ricevuto il dottorato honoris causa dell'Università di Buenos Aires. Tra i partecipanti al convegno di oggi, oltre ad accademici e magistrati argentini, i professori italiani Alessio Zaccaria e Stefano Troiano dell'Università di Verona, Carlotta De Menech e Umberto Stefini di Pavia e il professore Nenad Lhaca, dall'Università di Rijeka in Croazia. (Abu)