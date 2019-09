Migranti: sindaco Sala, da governo trasparenza e verità sui numeri

- Il nuovo governo deve affrontare la questione immigrazione, essendo trasparente sui numeri del fenomeno e invertendo la rotta rispetto all’esecutivo precedente. È la richiesta rivolta dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, ospite questa sera della Festa de l’Unità di Milano. Ribandendo che comunque “il tema immigrazione va affrontato”, Sala ha detto: “O l’Italia riuscirà a coinvolgere l’Europa in questo problema o sarà una partita persa”. Il sindaco ha poi chiesto al futuro governo di essere trasparente sui numeri, a differenza dell’esecutivo precedente: “Dietro i numeri ci sono delle verità. Oggi noi abbiamo delle immagini, ma non abbiamo i numeri: quanti ne stanno arrivando? Quanti sono stati rimpatriati? Vogliamo dal governo chiarezza e verità”. Per governare il fenomeno migratorio, il sindaco offre non il “modello”, bensì il “metodo Milano”. “Dobbiamo offrire il metodo reale sull’integrazione: il sistema qui funziona. Quindi la mia richiesta al Paese è di valorizzare il metodo Milano su alcune cose: passiamo da parlare di modello a metodo. Metodo è chiamare tutti a collaborare e fare le cose sapendo che c’è questa collaborazione”, ha detto Sala, osservando in conclusione che “il metodo Milano è da applicare più al Paese che alle altre città” è che “è arrivato il momento di applicarlo al Paese”.(Rem)