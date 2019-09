Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 5 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione congiunta delle commissioni III, VI e I. Odg: Food Commission, chi l'ha vista?Ore 11.30 - Palazzo Civico, sala Orologio: Riunione della IV commissione. Odg: audizione comitato promotore Alleanza per la Tutela della Non Autosufficienza.Ore 14 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della II Commissione (pres.Roberto Malanca). Odg: Programmazione lavori.Ore 16 - Palazzo Civico, Sala Orologio: Riunione della commissione speciale Decentramento. Odg: Manutenzione stabili municipali in assegnazione alle Circoscrizioni (segue) (Rpi)