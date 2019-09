Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini, partecipa alla presentazione dell'accordo operativo perintervenire su tre complessi di case popolari, ripulendone le facciate da scritte vandaliche e tag.Palazzo Marino, sala Stampa, piazza della Scala 2 (ore 11.00)L’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive, Moda e Design Cristina Tajani conil presidente della Camera Nazione della Moda Italiana, Carlo Capasa, presenta il calendario di Milano Moda Danna in programma in città dal 17 al 23 settembre.Palazzo Marino, sala Alessi, piazza della Scala 2 (ore 11.00) (segue) (Rem)