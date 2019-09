Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- REGIONEL'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, interviene alla conferenza stampa di apertura de 'I Maestri del Paesaggio - Landscape Festival - IX edizione'.Piazza Vecchia, Bergamo (ore 11.00)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della "Gimondibike internazionale", giunta alla diciannovesima edizione.Tenuta Beloardo, via Colombera, 6 - Iseo Franciacorta/BS (ore 18.00)Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita', Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala partecipera' domani, giovedi' 5 settembre, all'evento del Parco regionale della Valle del Lambro in collaborazione con Confartigianato Motori, il 'Premio Tecnologia e Ambiente', giunto alla sua ottava edizione.Sede APA Confartigianato, viale G.B. Stucchi, 64 - Monza (ore 19.00)L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli partecipa al concerto del violoncellista Enrico Dindo, nell'ambito della settima edizione del Garda Lake Music Academy Master.Chiesa di San Pietro in Mavino, via San Pietro in Mavino - Sirmione/BS (ore 20.30)VARIELegambiente Lombardia organizza un presidio per il clima davanti al consolato del Brasile.Consolato del Brasile, corso Europa 12 (ore 18.30) (Rem)