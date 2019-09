Argentina-Stati Uniti: attesa oggi visita Ivanka Trump, focus su politiche emancipazione femminile (2)

- Nel suo passaggio in Colombia, Ivanka Trump è stata ricevuta dal presidente Ivan Duque che al margine dell'incontro ha annunciato misure a favore dell'inclusione finanziaria delle donne. In un messaggio sul suo profilo Twitter il funzionario Usa ha sottolineato "il crescente ruolo delle donne nell'economia del paese e nella transizione alla pace" e ha annunciato la consegna di borse di formazione a cadette delle forze dell'accademia di polizia nell'ambito del programma "Donne, pace e sicurezza". Secondo quanto segnalato dalla stessa Ivanka Trump sempre sul suo profilo Twitter il programma regionale per lo sviluppo della prosperità ha raccolto fondi per oltre 600 milioni di dollari, una cifra di tre volte superiore a quella stimata inizialmente. (segue) (Mec)