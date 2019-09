Argentina-Stati Uniti: attesa oggi visita Ivanka Trump, focus su politiche emancipazione femminile

- La figlia del presidente degli Stati Uniti, Ivanka Trump, è attesa oggi nella provincia argentina di Jujuy in veste di funzionario del governo di Washington, nel contesto di un viaggio regionale che l'ha vista precedentemente in Colombia e che la porterà poi in Paraguay. Al centro della visita, segnala una nota del dipartimento di Stato Usa, saranno le attività legate alle politiche di emancipazione femminile e allo "sviluppo della prosperità globale delle donne". Sono previsti incontri con il ministro degli Esteri argentino, Jorge Faurie, e con il governatore della provincia, Gerardo Morales. Sarà presente anche l'ambasciatore statunitense a Buenos Aires, Edward Prado. L'iniziativa a favore dello sviluppo economico delle donne si svolge su tre aree principali: la formazione professionale, l'assistenza finanziaria e la promozione di leggi e norme sul tema. (segue) (Mec)