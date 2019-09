Governo: Parisi (Epi), esecutivo di sinistra, sintesi naturale tra Pd e M5s

- "Nessuna sorpresa dalla lista dei ministri di questo governo. Sapevamo che stavamo andando incontro a un esecutivo di sinistra, e la squadra voluta da Grillo e Zingaretti non fa altro che darci una conferma. Tutti di sinistra i ministri responsabili delle politiche sociali". Lo dichiara, in una nota, Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia. "Il Movimento 5 stelle e il Pd – prosegue Parisi – si confermano omogenei sui temi più critici. La scelta di confermare Bonafede alla Giustizia ne è l'esempio. Un ministero centrale per il nostro sistema democratico lasciato in mano ai magistrati politicizzati, certifica che con il prossimo governo avremo sempre meno garanzie democratiche: niente separazione delle carriere, abolizione della prescrizione e sempre più peso ai magistrati nel Csm con la farsa del sorteggio. Poi l'economia affidata a Gualtieri, ben visto da Bruxelles, per assecondare l'ortodossia europea, sperando che chiudano un occhio sui nostri conti. Flessibilità in cambio dell'irrilevanza decisionale in Ue. Quella tra il Pd e il Movimento 5 Stelle – conclude Parisi – si dimostra l'unione naturale tra due forze stataliste e giustizialiste, guidate ancora da ideologie dannose e superate". (Com)