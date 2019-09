Governo: in programma Green new deal per radicale cambio paradigma culturale

Roma, 04 set 18:32 - (Agenzia Nova) - Il programma di governo dell'esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte e sostenuto da Movimento cinque stelle, Partito democratico e Liberi e uguali prevede di "realizzare un 'Green new deal', che comporti un radicale cambio di paradigma culturale e porti a inserire la protezione dell'ambiente e della biodiversità tra i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale". E' quanto si legge nel testo stilato che poi precisa: "Tutti i piani di investimento pubblico dovranno avere al centro la protezione dell'ambiente, il progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici. Occorre adottare misure che incentivino prassi socialmente responsabili da parte delle imprese; perseguire la piena attuazione della eco-innovazione; introdurre un apposito fondo che valga a orientare, anche su base pluriennale, le iniziative imprenditoriali in questa direzione". (segue) (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata