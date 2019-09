Governo: in programma Green new deal per radicale cambio paradigma culturale (2)

Roma, 04 set 18:32 - (Agenzia Nova) - E ancora il programma del governo giallorosso aggiunge: "E' necessario promuovere lo sviluppo tecnologico e le ricerche più innovative in modo da rendere quanto più efficace la 'transizione ecologica' e indirizzare l'intero sistema produttivo verso un'economia circolare, che favorisca la cultura del riciclo e dismetta definitivamente la cultura del rifiuto".