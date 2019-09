Venezuela: Ecuador, Cile e Perù creano gruppo tecnico per gestire migrazioni

- I rappresentanti di Ecuador, Cile e Perù si sono riuniti a Quito, capitale dell'Ecuador, per formare un gruppo di lavoro in grado di governare "una migrazione sicura e ordinata" per i cittadini venezuelani in fuga dalla crisi. L'incontro, si legge in una nota del ministero degli Esteri al termine della due giorni chiusa martedì, ha stabilito che le parti lavoreranno alla creazione di "un meccanismo di intercambio di informazioni sui permessi concessi e quelli negati", unendo gli sforzi per "un minor controllo e amministrazione della gestione dei flussi", così come alla sincronizzazione "delle esperienze relative al controllo dei documenti". Si tratta, rilevano i media locali, di una condivisione tecnica delle esperienze sin qui portate avanti dai paesi della regione dinanzi a un fenomeno migratorio da più parti descritto come il più imponente nella storia recente della regione. (segue) (Brb)