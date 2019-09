Venezuela: Ecuador, Cile e Perù creano gruppo tecnico per gestire migrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 26 agosto l'Ecuador aveva messo in atto la decisione che imponeva ai cittadini venezuelani in entrata di dotarsi di un visto umanitario obbligatorio. La misura, voluta dal presidente Lenin Moreno per disciplinare i flussi in entrata, aveva provocato nei giorni precedenti un intenso traffico sul ponte internazionale Rumichaca, il principale punto di accesso al paese per chi proviene dalla Colombia. Secondo dati governativi fino alla fine di luglio si sono registrati dai 700 ai 1.500 ingressi al giorno, mentre a partire dal 1 al 13 agosto sono entrati nel paese dai 1.500 ai 2.400 venezuelani. In totale, durante il mese di agosto, si sarebbero contati circa 68 mila migranti in transito dalla Colombia, riassumono i media locali. (segue) (Brb)