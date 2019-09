Venezuela: Ecuador, Cile e Perù creano gruppo tecnico per gestire migrazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora i venezuelani potevano entrare nel paese con la sola carta d'identità. Il capo dello stato aveva già annunciato a maggio l’intenzione di imporre il possesso di visti ai venezuelani in ingresso nel paese, alla luce dell’aumento degli immigrati dal Venezuela. “Come capo di stato è mio dovere prendere decisioni che garantiscano ordine e sicurezza per gli ecuadoriani e per i migranti, nel rispetto dei loro diritti”, ha detto Moreno parlando di un piano che comprende anche la concessione di un visto umanitario straordinario per coloro che già si trovano in territorio nazionale. Secondo stime delle Nazioni Unite il numero di migranti e rifugiati nel paese supererà i 500 mila entro al fine di quest’anno. (segue) (Brb)