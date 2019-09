Sanità Lazio: Simeone (FI), black out ospedale di Formia, Asl Latina spieghi disservizi

- "In relazione al black-out di circa due ore verificatosi nella mattinata odierna presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia, ho inviato una nota al direttore generale dell'Asl di Latina, Giorgio Casati, per chiedere spiegazioni dettagliate sui disservizi registrati a danno degli utenti". Lo dichiara, in una nota, Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "In particolare ho chiesto informazioni urgenti sui generatori d'emergenza. A quanto risulta il gruppo elettrogeno avrebbe funzionato a intermittenza, mentre ancor più difettoso sarebbe apparso quello secondario, riservato ai server. - aggiunge Simeone - Ritengo assolutamente necessario fare chiarezza il più rapidamente possibile su quanto è avvenuto. Sappiamo bene quanto il cattivo funzionamento di questi generatori di elettricità potrebbe provocare conseguenze negative per pazienti e operatori sanitari alle prese con interventi chirurgici". (segue) (Com)