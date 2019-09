Sanità Lazio: Simeone (FI), black out ospedale di Formia, Asl Latina spieghi disservizi (2)

- "Proprio per questo motivo - continua Simeone - è lecito chiedersi: il servizio di manutenzione dei gruppi elettrogeni è effettivamente attivo? Il relativo monitoraggio viene eseguito internamente o è stato affidato ad una società esterna? Si svolgono regolarmente controlli periodici? A quando risalirebbe l'ultimo controllo? Qual è stato l'esito della verifica più recente? Ho inoltre avanzato al dottor Casati la richiesta di informazioni approfondite su ulteriori disagi registrati dopo il ripristino dell'energia elettrica, come la mancata connessione per il centro prelievi, come pure problemi per l'effettuazione degli esami diagnostici. A tutta questa serie di interrogativi e richieste di spiegazioni mi auguro - conclude Simeone - che Casati voglia dare un'adeguata quanto tempestiva risposta". (Com)