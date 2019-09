Governo: Ricca (Lega), Pisano ministro scelta tragica, Pd di Torino aveva chiesto sue dimissioni

- “Poteva il nuovo Governo rinunciare ad avvalersi del fondamentale contributo dell’assessore Paola Pisano, che diventerà ministro per l’Innovazione? Ovviamente no! Con lei l’Italia intera è pronta ad avere una tecnologia all’avanguardia almeno quanto le anagrafi di Torino!". Lo afferma - non senza ironia - il capogruppo della Lega a Torino, Fabrizio Ricca. "Evidentemente nella formazione del nuovo Governo nemmeno il Partito Democratico nazionale ha chiesto referenze ai suoi referenti locali sui continui disguidi e problemi che i cittadini hanno dovuto subire per via di una amministrazione mai all’altezza di rispondere alle esigenze basiche dei torinesi - aggiunge Ricca - . Sarebbe comico, non fosse tragico, che a nominare ministro la Pisano siano stati esponenti dello stesso partito che in città chiede le sue dimissioni tutti i giorni. Al netto di qualche intoppo burocratico, comunque, il Paese intero potrà finalmente contare su spettacoli di droni per tutti i gusti”. (Rpi)