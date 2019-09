Criminalità: Borrelli (Verdi), dalla Calabria alla Campania vanno tolti i figli ai boss

- "Aveva già istruito il figlio di otto anni sui segreti del narcotraffico e del traffico di armi, e se ne compiaceva pure. E' quanto è emerso dalle indagini che hanno portato all'arresto di un 46enne di Gioia Tauro (Rc), finito in manette insieme ad altre dodici persone in un'operazione condotta dai carabinieri di Reggio Calabria". Lo ha affermato il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Dalla Calabria alla Campania - ha proseguito Borrelli - emerge il tema del destino dei figli degli esponenti della criminalità organizzata, destinati, nella quasi totalità dei casi, a seguire le orme genitoriali. Anche i camorristi sfruttano i figli come manovalanza, avviandoli sulla strada della malavita. Occorre mettere un freno a questa deriva, nell'interesse dei minori che, senza alcuna colpa, si trovano a crescere in contesti deviati che li influenzano negativamente fin dalla tenera età. Da tempo stiamo conducendo una battaglia per ottenere un intervento normativo che permetta di togliere i figli agli esponenti della criminalità organizzata". "Dal nuovo governo - ha concluso Borrelli - ci aspettiamo una legge per la revoca immediata della potestà genitoriale in modo da sottrarre questi ragazzi ad un destino già segnato".(Ren)