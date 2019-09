Mozambico: papa Francesco arrivato a Maputo, accolto da presidente Nyusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è arrivato all'aeroporto internazionale di Maputo, in Mozambico, dov'è stato ricevuto dal presidente Filipe Nyusi e dalle autorità civili e religiose locali. Al suo arrivo, trasmesso in diretta sull'emittente "Vatican Media", è stato suonato l'inno nazionale mozambicano e un pubblico numeroso di fedeli ha intonato canti di benvenuto in suo onore. Con l'arrivo a Maputo prende il via oggi l’atteso tour del pontefice in Mozambico, Madagascar e Mauritius, che si concluderà martedì prossimo, 10 settembre. Nella giornata di domani papa Francesco avrà degli incontri con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, cui seguirà l'abbraccio con i giovani di diverse religioni e, a fine giornata, nella cattedrale dell'Immacolata Concezione, l'incontro con vescovi, sacerdoti, religiosi e catechisti. (segue) (Res)