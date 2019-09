Grecia-Ue: ministro Finanze Staikouras apprezza frasi Lagarde su surplus avanzo primario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze greco Christos Staikouras ha salutato con favore le dichiarazioni del candidato presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, secondo cui l'obiettivo del surplus di avanzo primario per la Grecia è eccessivo e pone troppa pressione sulla ripresa dell'economia del paese. Il ministro ellenico ha parlato di "una buona dinamica" con le nuove istituzioni europee e ha ribadito l'obiettivo del governo di Atene di ridurre l'obiettivo del surplus al 3,5 per cento concordato dal precedente esecutivo. "L’impegno preso dalla Grecia per un obiettivo di surplus del 3,5 per cento del Pil dovrebbe essere rivisto con attenzione, ha detto il direttore del Fondo monetario internazionale e candidata alla guida della Banca centrale europea, Christine Lagarde, durante la sua audizione nella commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. Rispetto alla posizione presa dall’Fmi sull’avanzo primario greco, Lagarde ha affermato che il suo punto di vista e del Fondo è che il surplus del 3,5 per cento del Pil per la Grecia è “eccessivo” ed esercita troppa pressione sulla ripresa dell'economia nazionale. “Fmi continua a mantenere la stessa opinione e, poiché la Grecia è in fase di ripresa, è qualcosa che dovrebbe essere attentamente rivisto”, ha aggiunto. (segue) (Gra)