Grecia-Ue: ministro Finanze Staikouras apprezza frasi Lagarde su surplus avanzo primario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo greco Kyriakos Mitsotakis ha rilevato nei giorni scorsi come l’obiettivo di avanzo primario per la Grecia al 3,5 per cento sia particolarmente “alto” ma che il governo di Atene intende guadagnare credibilità “per poi parlare di surplus” con i suoi interlocutori. “I cambiamenti nell'economia saranno fatti da noi perché ci riguardano", ha spiegato ancora il primo ministro di Atene durante una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Angela Merkel a Berlino. Mitsotakis ha sottolineato di volere “cambiare il quadro delle relazioni greco-tedesche" svelando di essere al lavoro con l’esecutivo tedesco per “un piano di sviluppo verde che presenteremo con il cancelliere a dicembre”. Sul fronte dell’immigrazione, il capo di governo di Atene si è poi impegnato “al massimo” per accelerare il ritorno dei migranti in Turchia e migliorare le condizioni dei centri di accoglienza per rifugiati presenti in Grecia. Inoltre il primo ministro greco ha rilevato come sia “ingiusto” per i paesi di primo approdo sostenere l'onere più pesante degli sbarchi, punto su cui, ha rimarcato, Merkel avrebbe concordato, affermando che l'Ue è “ancora lontana” da una soluzione sostenibile al problema. (Gra)